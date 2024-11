Homem sobrevive a queda em poço na Lousã

Um homem de 73 anos foi ontem resgatado com vida de um poço de 10 metros na rua do Bordão, na união das freguesias de Lousã e Vilarinho (concelho da Lousã). O resgate foi efetuado pelos Bombeiros Municipais da Lousã.

O alerta para a ocorrência foi dado às 11H15. De acordo com o comandante da corporação, Pedro Santa, “o cidadão estava a apanhar castanhas” quando tudo aconteceu.

“Ele passou por cima de uma laje que era de betão, mas que tinha uma abertura. Caiu para uma superfície que estava entre os cinco e os seis metros da profundidade do buraco, mas felizmente conseguiu agarrar-se a umas cordas e à tubagem”, começou por dizer.

