Homem sente-se mal e embate contra posto de combustível em Arganil

Um homem de 79 anos despistou-se ontem em Arganil após se ter sentido mal e perdido os sentidos enquanto conduzia um veículo ligeiro, confirmou ao DIÁRIO AS BEIRAS o 2.º Comandante dos Bombeiros Voluntários de Arganil, Nuno Castanheira.

“O condutor vinha a circular numa viatura ligeira, sentiu-se mal, perdeu os sentidos e entrou em contramão, subiu o passeio, embateu lateralmente num muro de um edifício e foi embater de frente no posto de combustível onde ficou imobilizado”, refere Nuno Castanheira.

A vítima foi considerada ferido ligeiro e transportada pela SIV de Arganil para o Hospital Universitário de Coimbra com queixas na zona do tórax.

O acidente aconteceu na Avenida José Augusto Carvalho, perto do quartel dos bombeiros, no centro da Vila de Arganil e o veículo embateu nas bombas de combustível “Alves Bandeira”.

