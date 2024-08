Homem perde a vida enquanto cortava pinheiro em Cernache

Um homem de 46 anos perdeu a vida, ontem à tarde, após ter efetuado um corte de um pinheiro, na localidade de Venda do Cego, na freguesia de Cernache (Coimbra).

“Havia uma motosserra e um pinheiro de grande porte já no chão. A vítima, quando chegámos, estava em paragem cardiorrespiratória”, adiantou ao DIÁRIO AS BEIRAS o subchefe de 1.ª classe dos Bombeiros Sapadores de Coimbra, José Antunes.

Segundo o responsável, a vítima sofreu ferimentos graves, na face e na zona do ombro direito, mas os ferimentos, que acabariam por provocar o óbito, não terão sido provocados pela queda da árvore. “O pinheiro já estaria no chão há algum tempo, não terá sido na queda [ferimentos]. O corte estava seco”, assumiu.

A vítima estaria a proceder ao corte da árvore em rolos mais pequenos, numa zona com um talude inclinado (ravina), e um dos rolos “poderá ter rolado” para cima do homem que foi transportado, “em manobras de reanimação” para os hospitais da Universidade de Coimbra (HUC). O óbito, confirmado ao DIÁRIO AS BEIRAS por um familiar, aconteceu nos HUC.

