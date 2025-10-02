Homem invadiu escola primária em Soure mas só assustou
Um homem invadiu, na passada segunda-feira, a Escola Básica da Granja do Ulmeiro, em Soure.
O episódio foi confirmado pelo presidente da autarquia local, Mário Jorge Nunes, que esclareceu ao DIÁRIO AS BEIRAS que o homem “saltou o muro” da escola.
“O indivíduo entrou indevidamente na escola, mas não houve nenhum problema, além da interação com os jovens”, disse Mário Nunes, revelando que o homem, que “não é um estranho ao ambiente social do município”, não criou problemas.
“É um individuo de cidadania fora da União Europeia. O homem não criou nenhum desacato, tendo aguardado serenamente, com os funcionários e professores, pelas autoridades. O caso foi entregue à GNR, que tomou conta da ocorrência”, frisou.
