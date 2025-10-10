O Tribunal de Coimbra começa a julgar na segunda-feira um homem de 28 anos acusado de violar uma jovem holandesa de 16 anos numa festa de aldeia no concelho de Soure, em 2024.

O jovem, a morar no concelho, é acusado de dois crimes de violação agravada que terão ocorrido de madrugada, depois de uma festa local numa aldeia de Soure, no verão de 2024, refere a acusação do Ministério Público a que a agência Lusa teve acesso.

Segundo o Ministério Público (MP), a vítima, na altura com 16 anos de idade, estava de férias em Portugal com a família e deslocou-se, juntamente com familiares, até uma festa de aldeia.

