Arganil
Homem de 28 anos detido por abusar de enteada menor em Arganil
DR
Um homem, de 28 anos, foi detido por suspeitas da prática de vários crimes de abuso sexual de crianças, visando a filha menor da sua atual companheira, em Arganil, distrito de Coimbra, indicou hoje a Polícia Judiciária (PJ).
“Os alegados abusos, que constituem atos sexuais de relevo, ter-se-ão iniciado no início do corrente ano em Arganil (distrito de Coimbra), em contexto de coabitação e prolongaram-se até ao passado mês de setembro, tendo a vítima, à data do início dos factos, 11 anos de idade”, explica esta força de investigação criminal, em comunicado.
Pode ler mais informação na edição impressa e digital de amanhã (15/10/2025) do DIÁRIO AS BEIRAS