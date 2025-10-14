Um homem, de 28 anos, foi detido por suspeitas da prática de vários crimes de abuso sexual de crianças, visando a filha menor da sua atual companheira, em Arganil, distrito de Coimbra, indicou hoje a Polícia Judiciária (PJ).

“Os alegados abusos, que constituem atos sexuais de relevo, ter-se-ão iniciado no início do corrente ano em Arganil (distrito de Coimbra), em contexto de coabitação e prolongaram-se até ao passado mês de setembro, tendo a vítima, à data do início dos factos, 11 anos de idade”, explica esta força de investigação criminal, em comunicado.

