diario as beiras
Arganil

Homem de 28 anos detido por abusar de enteada menor em Arganil

14 de outubro às 12 h48
0 comentário(s)
DR

Um homem, de 28 anos, foi detido por suspeitas da prática de vários crimes de abuso sexual de crianças, visando a filha menor da sua atual companheira, em Arganil, distrito de Coimbra, indicou hoje a Polícia Judiciária (PJ).

“Os alegados abusos, que constituem atos sexuais de relevo, ter-se-ão iniciado no início do corrente ano em Arganil (distrito de Coimbra), em contexto de coabitação e prolongaram-se até ao passado mês de setembro, tendo a vítima, à data do início dos factos, 11 anos de idade”, explica esta força de investigação criminal, em comunicado.

Pode ler mais informação na edição impressa e digital de amanhã (15/10/2025) do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

Agência Lusa

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

14 de outubro

“Autores da Região de Aveiro” em exposição na Biblioteca Municipal de Anadia
14 de outubro

Cerimónia evocativa dos oito anos do incêndio de 15 de outubro em Oliveira do Hospital
14 de outubro

Homem de 28 anos detido por abusar de enteada menor em Arganil
14 de outubro

Prova Oh Meu Deus vai integrar circuito do Ultra-Trail du Mont-Blanc em 2026

Arganil

Arganil
14 de outubro às 12h48

Homem de 28 anos detido por abusar de enteada menor em Arganil

0 comentário(s)
Arganil
13 de outubro às 09h01

Arganil: Um festival de música que planta árvores

0 comentário(s)
2025 autárquicasArganil
12 de outubro às 21h37

Arganil: Luís Paulo Costa (PS) mais quatro anos na frente do município

0 comentário(s)