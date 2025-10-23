Um homem de 70 anos morreu ontem, após uma colisão que envolveu duas viaturas ligeiras de mercadorias, na Zona Industrial da Relvinha, no concelho de Arganil.

António Pinto, adjunto de comando dos Bombeiros Voluntários de Arganil (BVA), explicou ao DIÁRIO AS BEIRAS que, à chegada dos operacionais, foram registados três feridos, mas um deles com ferimentos graves, acabaria por falecer.

Segundo o responsável, a vítima, com cerca de 60/70 anos, encontrava-se inconsciente, sendo assistido e estabilizado até à chegada dos elementos da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) dos Hospitais da Universidade de Coimbra (HUC).

“Foi acionado o protocolo do INEM, de suporte básico de vida com DAE [Desfibrilhação Automática Externa], mas acabou por falecer. Não foi possível reverter a situação”, lamentou o adjunto de comando dos Bombeiros de Arganil.

