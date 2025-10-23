diario as beiras
Arganil

Homem com cerca de 70 anos morre em colisão em Arganil

23 de outubro às 09 h03
0 comentário(s)
DR

Um homem de 70 anos morreu ontem, após uma colisão que envolveu duas viaturas ligeiras de mercadorias, na Zona Industrial da Relvinha, no concelho de Arganil.

António Pinto, adjunto de comando dos Bombeiros Voluntários de Arganil (BVA), explicou ao DIÁRIO AS BEIRAS que, à chegada dos operacionais, foram registados três feridos, mas um deles com ferimentos graves, acabaria por falecer.

Segundo o responsável, a vítima, com cerca de 60/70 anos, encontrava-se inconsciente, sendo assistido e estabilizado até à chegada dos elementos da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) dos Hospitais da Universidade de Coimbra (HUC).

“Foi acionado o protocolo do INEM, de suporte básico de vida com DAE [Desfibrilhação Automática Externa], mas acabou por falecer. Não foi possível reverter a situação”, lamentou o adjunto de comando dos Bombeiros de Arganil.

Pode ler a notícia completa na edição impressa e digital de hoje (23/10/2025) do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

José Armando Torres

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

23 de outubro

Associações unidas na recuperação da Serra da Lousã
23 de outubro

Coimbra: Associação de Estudantes do ISEC faz balanço “bastante positivo” da 24.ª FENGE
23 de outubro

Morreu o antigo ministro da Justiça Laborinho Lúcio
23 de outubro

Râguebi: Portugal recebe Canadá em Coimbra

Arganil

Arganil
23 de outubro às 09h03

Homem com cerca de 70 anos morre em colisão em Arganil

0 comentário(s)
Arganil
22 de outubro às 13h03

Colisão em Arganil provoca um morto

0 comentário(s)
Arganil
20 de outubro às 09h03

Arganil: 237 adultos foram certificados pelo Centro Qualifica

0 comentário(s)