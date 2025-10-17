diario as beiras
Coimbra

Homem agride magistrada nas instalações do DIAP de Coimbra

17 de outubro às 10 h57
Uma magistrada do Ministério Público (MP) foi agredida, ontem de manhã, por um cidadão, de 54 anos, no Departamento de Investigação e Ação Penal de Coimbra (DIAP). O indivíduo pretendia ser ouvido pelo MP.

A situação foi revelada pelo Sindicato dos Magistrados do Ministério Público (SMMP), que, em comunicado, “repudia” a agressão. Segundo informações recolhidas, o individuo, de nacionalidade estrangeira, terá dado uma estalada à magistrada, logo no início do expediente, antes das 10H00.

“O incidente reforça as críticas que o SMMP tem feito há algum tempo: a falta de condições de segurança em edifícios e de gabinetes adequados para a realização de diligências no âmbito de inquérito criminal”, assume a nota de imprensa do SMMP.

