Uma magistrada do Ministério Público (MP) foi agredida, ontem de manhã, por um cidadão, de 54 anos, no Departamento de Investigação e Ação Penal de Coimbra (DIAP). O indivíduo pretendia ser ouvido pelo MP.

A situação foi revelada pelo Sindicato dos Magistrados do Ministério Público (SMMP), que, em comunicado, “repudia” a agressão. Segundo informações recolhidas, o individuo, de nacionalidade estrangeira, terá dado uma estalada à magistrada, logo no início do expediente, antes das 10H00.

“O incidente reforça as críticas que o SMMP tem feito há algum tempo: a falta de condições de segurança em edifícios e de gabinetes adequados para a realização de diligências no âmbito de inquérito criminal”, assume a nota de imprensa do SMMP.

