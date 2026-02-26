Helena Teodósio será a nova presidente da distrital de Coimbra do PSD.

A atual presidente da Câmara de Cantanhede e presidente da Comunidade da Região Metropolitana de Coimbra vai suceder a Paulo Leitão, encabeçando a única lista que vai este sábado a votos. Segundo o que o DIÁRIO AS BEIRAS apurou, Miguel Poiares Maduro, outro histórico social-democrata, também estará na lista, sendo o presidente da Mesa da Assembleia Distrital.

O presidente da Câmara Municipal de Arganil, Luís Paulo Costa, será o presidente da Comissão Distrital de Auditoria Financeira

Este sábado realizam-se também as eleições para a concelhia de Coimbra do PSD. A eurodeputada Lídia Pereira e o deputado Martim Syder disputam a liderança da concelhia, que era até agora presidida por João Francisco Campos.