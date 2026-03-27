diario as beiras
Coimbra

Há cada vez menos jovens a dar sangue regularmente

27 de março de 2026 às 11 h00
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Diana Ferreira deu sangue pela primeira vez na iniciativa da Queima das Fitas | DB - Pedro Filipe Ramos

Neste momento temos poucos jovens que tenham o hábito de dar sangue periodicamente. Os nossos dadores habituais estão a ficar mais envelhecidos e é importante fazermos este trabalho para garantir que não ficamos sem dadores de sangue”, disse ontem a médica do serviço de Imunohemoterapia nos Hospitais da Universidade de Coimbra, Susana Monteiro, que esteve a coordenar a 2.ª Recolha de Sangue da Queima das Fitas, que decorreu na antiga Cantina dos Grelhados.

A ação não contou com a adesão esperada, mas Susana Monteiro considera que “é importante cativar os dadores antes que seja necessário fazer apelos”. “Estas brigadas, que vão junto da comunidade académica, são sempre muito importantes para mantermos o fluxo de dávidas e permite captar novos dadores”, contou.

Dar sangue
pela primeira vez
No momento em que o DIÁRIO AS BEIRAS estava a realizar a reportagem, a estudante de Bioquímica da Universidade de Coimbra (UC), Diana Ferreira, doou sangue pela primeira vez.

| Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

 

Autoria de:

Daniel Filipe Pereira

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