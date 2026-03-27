Neste momento temos poucos jovens que tenham o hábito de dar sangue periodicamente. Os nossos dadores habituais estão a ficar mais envelhecidos e é importante fazermos este trabalho para garantir que não ficamos sem dadores de sangue”, disse ontem a médica do serviço de Imunohemoterapia nos Hospitais da Universidade de Coimbra, Susana Monteiro, que esteve a coordenar a 2.ª Recolha de Sangue da Queima das Fitas, que decorreu na antiga Cantina dos Grelhados.

A ação não contou com a adesão esperada, mas Susana Monteiro considera que “é importante cativar os dadores antes que seja necessário fazer apelos”. “Estas brigadas, que vão junto da comunidade académica, são sempre muito importantes para mantermos o fluxo de dávidas e permite captar novos dadores”, contou.

Dar sangue

pela primeira vez

No momento em que o DIÁRIO AS BEIRAS estava a realizar a reportagem, a estudante de Bioquímica da Universidade de Coimbra (UC), Diana Ferreira, doou sangue pela primeira vez.

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