Guia de lugares icónicos da Região de Coimbra apresentado em Madrid

Os “tesouros escondidos” da Região de Coimbra estão agora compilados nas 216 páginas do novo guia “Descobrir a Região de Coimbra”, projeto lançado, esta quarta-feira, na Feira Internacional de Turismo – FITUR, em Madrid, pela Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra (CIM-RC).

Este novo guia prático está dividido em quatro segmentos. O primeiro dá as boas vindas à Região de Coimbra, apresenta os seus 19 concelhos e revela a “maior Comunidade Intermunicipal da Região do Centro de Portugal, com 460 mil habitantes e uma área de 4336 km2”. O segundo debruça-se sobre o “Património e a Cultura” dividindo-se em quatro subáreas: “De Roma a Portugal”, “Mulheres e Lugares da Região”, “Roteiro 3 Dias” e “Invasões Francesas”. O quarto tópico procura dar a conhecer a “Natureza” através dos “Caminhos e Percursos pela Natureza”, do “Surf Spot” e do “Astroturismo”. O último ponto é inteiramente dedicado à gastronomia e ao vinho.

