Grupo Cromos da Noite atua na Festa das Latas de Coimbra a 1 de outbro

26 de agosto às 21 h05
Foi, hoje, anunciado o terceiro artista da Festa das Latas e Imposição das Insígnias 2025 de Coimbra. Segundo a organização, o grupo Cromos da Noite atua na festa académica, na noite de 1 de outubro (quarta-feira).

Segundo comunicado enviado à imprensa, “os Cromos da Noite, oriundos da região Norte do país, são um dos grupos mais populares da música de baile e de festa, reconhecidos pela sua energia contagiante e pela capacidade de animar plateias de todas as idades.

“A sua sonoridade, que combina música popular, ritmos dançantes e uma boa dose de irreverência, tem feito do grupo uma presença constante em eventos académicos, festas populares e festivais por todo o país”, acrescenta a mesma fonte.

Com atuações marcadas pela interação com o público e por um repertório alegre e festivo, o grupo conquistou um lugar de destaque na música de entretenimento em Portugal, sendo amplamente apreciado pela forma como transforma cada concerto numa experiência de celebração e partilha, criando momentos inesquecíveis entre artistas e público.

A autenticidade, o dinamismo e o espírito descontraído fazem dos Cromos da Noite um dos grupos mais acarinhados do circuito nacional, assegurando sempre atuações de grande animação.

A presença dos Cromos da Noite na Festa das Latas e Imposição de Insígnias 2025 constitui, assim, uma garantia de festa, alegria e envolvimento com todo o público académico.

