Grupo Automóveis do Mondego /Corvauto representa a ISUZU

A Corvauto, concessionário do Grupo Automóveis do Mondego, acaba de integrar a ISUZU no seu portefólio de marcas. A marca japonesa, que em 2024 se afirmou como líder de mercado no segmento de pick-up e que é reconhecida pela durabilidade e robustez dos seus veículos comerciais e modelos pick-up, passa, a partir de agora, a ter contar com uma forte representação em Aveiro, reforçando, deste modo, a oferta disponível para clientes particulares e empresas.

“A Corvauto e, por inerência, o Grupo Automóveis do Mondego continua com o seu processo de crescimento”, refere Jorge Figueiredo, presidente do conselho de administração e Chairman do Grupo Automóveis do Mondego.

Pode ler a notícia completa na edição impressa do dia 23/01/2025 do DIÁRIO AS BEIRAS