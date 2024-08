Grávidas de Leiria com partos programados vão poder escolher entre Coimbra e Porto

As grávidas da região de Leiria com partos programados vão poder escolher entre ser encaminhadas para Coimbra ou Porto enquanto o serviço de ginecologia e obstetrícia do seu hospital continuar fechado.

Em comunicado enviado hoje, a Direção-Executiva do Serviço Nacional de Saúde (DE-SNS) adiantou que “as utentes grávidas da Unidade Local de Saúde da Região de Leiria com partos programados durante o período de encerramento do respetivo serviço de ginecologia/obstetrícia após diligências da DE-SNS junto da ULS de Coimbra, poderão optar por ser encaminhadas para a mesma”.

A urgência ginecológica/obstétrica do Hospital de Santo André, em Leiria, está fechada desde sexta-feira e até ao dia 19.

A DE-SNS adiantou no início do mês que os partos programados de grávidas da região de Leiria seriam feitos no Centro Materno e Infantil do Norte (CMIN), no Porto, passando desde hoje a ser possível optar também por Coimbra.

“Após a diligência da DE-SNS junto da ULS de Coimbra foi possível dar resposta às restantes utentes de Leiria com partos programados, além desta ULS estar a garantir as urgências de ginecologia e de obstetrícia das utentes da área de influência de Leiria. Será dado a escolher à grávida as duas alternativas, ou o CMIN ou a ULS de Coimbra”, adiantou a DE-SNS em comunicado.

Segundo a informação da Direção Executiva, “o transporte está a ser acautelado pela ULS da Região de Leiria”.

O comunicado adianta ainda que no âmbito do protocolo com o CMIN do Porto para os partos programados encaminhados de Leiria já nasceram no norte do país oito bebés, prevendo-se mais três partos para hoje.

“O planeamento entre a ULS Região de Leiria e o CMIN tem decorrido dentro do programado e com toda a normalidade”, adiantou a DE-SNS no comunicado de hoje, no qual “frisa a necessidade de se ligar sempre para a Linha SOS Grávida antes de se deslocar a um serviço de urgência de ginecologia”.