diario as beiras
Grande preocupação na região de Coimbra agora é com as cheias

30 de janeiro de 2026 às 11 h36
Município de Penela-Carlos Luís Tavares e a presidente da CIM Coimbra visitaram Penela, Condeixa, Soure e Miranda do Corvo

O elevado caudal dos cursos de água da região é o maior foco de preocupação para a Proteção Civil, nesta altura.
“A grande preocupação volta a ser agora o problema de cheias. Estamos preocupados com o Mondego, Ceira, Alva e Arunca, que apresentam caudais elevados e que afetam zonas historicamente vulneráveis”, admitiu, ontem, ao DIÁRIO AS BEIRAS, o Comandante sub-regional da Proteção Civil de Coimbra, Carlos Luís Tavares.
Num balanço feito às 21H00, o responsável estava animado com as previsões, dado que “como choveu menos durante o período da tarde o expectável é que as coisas não se venham a agravar”.

Pode ler a notícia completa na edição impressa e digital de hoje (30/01/2026) do DIÁRIO AS BEIRAS

Bruno Gonçalves

Sem categoria

Sem categoria
Sem categoria
Sem categoria
