O elevado caudal dos cursos de água da região é o maior foco de preocupação para a Proteção Civil, nesta altura.

“A grande preocupação volta a ser agora o problema de cheias. Estamos preocupados com o Mondego, Ceira, Alva e Arunca, que apresentam caudais elevados e que afetam zonas historicamente vulneráveis”, admitiu, ontem, ao DIÁRIO AS BEIRAS, o Comandante sub-regional da Proteção Civil de Coimbra, Carlos Luís Tavares.

Num balanço feito às 21H00, o responsável estava animado com as previsões, dado que “como choveu menos durante o período da tarde o expectável é que as coisas não se venham a agravar”.

