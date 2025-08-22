Grande incêndio florestal obriga a confinamento alargado à localidade de Bouça, na Covilhã

O incêndio que se mantém ativo no concelho da Covilhã nesta manhã de sexta-feira obrigou a alargar o apelo de confinamento à localidade de Bouça, informou a respetiva câmara municipal.

Numa atualização feita às 09H30 na rede social facebook, a Câmara da Covilhã referiu que, “apesar dos esforços desenvolvidos ao longo da noite, o incêndio que lavra no concelho se mantém ativo e a progredir com intensidade”. Nesse âmbito, o apelo de confinamento foi alargado à localidade de Bouça e mantém-se para Unhais da Serra, Cortes de Baixo e Cortes do Meio.

“Face a esta situação e ao risco de reativações nas zonas afetadas, reitera-se o pedido às populações para que permaneçam em local seguro, adotem comportamentos de autoproteção e sigam sempre as indicações das autoridades”, frisou. A autarquia aconselhou as populações a evitarem a exposição ao fumo e deslocações desnecessárias, para reduzir riscos e para não interferir com as operações de socorro. Este incêndio, que começou no dia 13, em Arganil, no distrito de Coimbra, já atingiu três concelhos do distrito de Castelo Branco (Castelo Branco, Fundão e Covilhã).

Os fogos provocaram três mortos, incluindo um bombeiro, e vários feridos, alguns com gravidade. Portugal ativou o Mecanismo Europeu de Proteção Civil, ao abrigo do qual dispõe de dois aviões Fire Boss e de um helicóptero Super Puma, estando previsto chegarem mais dois aviões Canadair ainda hoje. Segundo dados oficiais provisórios, até ontem, 21 de agosto, arderam 234 mil hectares no país, mais de 53 mil dos quais só no incêndio que teve início em Arganil.