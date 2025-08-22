diario as beiras
Região

Grande incêndio florestal obriga a confinamento alargado à localidade de Bouça, na Covilhã

22 de agosto às 10 h12
0 comentário(s)
Este incêndio, que começou no dia 13, em Arganil, no distrito de Coimbra, já atingiu três concelhos do distrito de Castelo Branco (Castelo Branco, Fundão e Covilhã)

O incêndio que se mantém ativo no concelho da Covilhã nesta manhã de sexta-feira obrigou a alargar o apelo de confinamento à localidade de Bouça, informou  a respetiva câmara municipal.

Numa atualização feita às 09H30 na rede social facebook, a Câmara da Covilhã referiu que, “apesar dos esforços desenvolvidos ao longo da noite, o incêndio que lavra no concelho se mantém ativo e a progredir com intensidade”. Nesse âmbito, o apelo de confinamento foi alargado à localidade de Bouça e mantém-se para Unhais da Serra, Cortes de Baixo e Cortes do Meio.

“Face a esta situação e ao risco de reativações nas zonas afetadas, reitera-se o pedido às populações para que permaneçam em local seguro, adotem comportamentos de autoproteção e sigam sempre as indicações das autoridades”, frisou. A autarquia aconselhou as populações a evitarem a exposição ao fumo e deslocações desnecessárias, para reduzir riscos e para não interferir com as operações de socorro. Este incêndio, que começou no dia 13, em Arganil, no distrito de Coimbra, já atingiu três concelhos do distrito de Castelo Branco (Castelo Branco, Fundão e Covilhã).

Os fogos provocaram três mortos, incluindo um bombeiro, e vários feridos, alguns com gravidade. Portugal ativou o Mecanismo Europeu de Proteção Civil, ao abrigo do qual dispõe de dois aviões Fire Boss e de um helicóptero Super Puma, estando previsto chegarem mais dois aviões Canadair ainda hoje. Segundo dados oficiais provisórios, até ontem, 21 de agosto, arderam 234 mil hectares no país, mais de 53 mil dos quais só no incêndio que teve início em Arganil.

Autoria de:

Lusa

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

22 de agosto

Incêndios: Pampilhosa da Serra promove reuniões para contabilizar prejuízos
22 de agosto

Incêndios: Cerca de 5.000 hectares de baldios arderam nos distritos da Guarda e de Coimbra
22 de agosto

Ucranianos celebram 34 anos de independência, mas sob o espectro da guerra
22 de agosto

Incêndios: Uma dezena de casas de primeira habitação destruídas na região Centro

Região

Região
22 de agosto às 10h12

Grande incêndio florestal obriga a confinamento alargado à localidade de Bouça, na Covilhã

0 comentário(s)
Região
15 de agosto às 20h23

Proteção Civil registou hoje 65 ocorrências que mobilizam 2.080 operacionais

0 comentário(s)
Região
05 de às 13h34

Idosa é vítima mortal de incêndio em Casal dos Saraivas

0 comentário(s)