diario as beiras
Governo relança concurso para segunda fase da linha de alta velocidade “sem aumento de custos”

19 de dezembro de 2025 às 15 h52
DR

O Governo aprovou a segunda fase do concurso da linha de alta velocidade Porto-Lisboa, entre Oiã e Soure, mantendo o valor da parceria público-privada e autorizando o concurso da sinalização ferroviária.

Em conferência de imprensa no Entroncamento (distrito de Santarém), o ministro das Infraestruturas, Miguel Pinto Luz, afirmou que a decisão, aprovada na quarta-feira em Conselho de Ministros, permite avançar com a segunda Parceria Público-Privada (PPP2), depois de o primeiro concurso ter ficado deserto, sem agravamento do custo global do projeto.

O preço-base do primeiro procedimento é 1,6 mil milhões de euros.

Agência Lusa

