Governo pede parecer sobre integração de escolas de enfermagem em universidades

O ministro da Educação, Ciência e Inovação pediu hoje ao Conselho Coordenador do Ensino Superior um parecer sobre a integração das escolas superiores de enfermagem de Coimbra, Lisboa e Porto nas universidades daquelas cidades.

“Governo pediu a este órgão consultivo parecer sobre a integração das Escolas Superiores de Enfermagem de Coimbra, de Lisboa e do Porto nas Universidades de Coimbra, de Lisboa e do Porto”, lê-se num comunicado divulgado pela tutela.

O pedido foi feito pelo ministro Fernando Alexandre que hoje participou na parte inicial da reunião do Conselho Coordenador do Ensino Superior, órgão consultivo previsto no Regime Jurídico das Instituições de Ensino Superior, onde apresentou “a evolução recente da rede e a visão do Governo para o setor”.

Esta foi o primeiro encontro entre o Governo e o organismo desde 2019.

O Ministério da Educação, Ciência e Inovação referiu que “irá analisar o parecer que o Conselho Coordenador do Ensino Superior emitir, tomando posteriormente uma decisão sobre a integração”.

Na reunião foi ainda discutida a revisão do Regime Jurídico das Instituições de Ensino Superior, que deveria ter sido avaliado em 2013, por solicitação da Assembleia da República.