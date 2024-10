Golfe: Atleta de Cantanhede vence Taça de Portugal Pitch & Putt

Aline Marques, jovem atleta do Clube de Golfe de Cantanhede, é a nova detentora da “Taça da Federação Portuguesa de Golfe Pitch & Putt”, impondo-se por uma diferença de cinco pancadas a Miguel Silva (Amendoeira). Em “Medal Net” venceu Elisa Garcez (Paredes).

A jovem golfista, terceira classificada nesta prova em 2023, já tinha terminado na véspera no topo da tabela classificativa, após as duas primeiras voltas, mas dispunha apenas de uma pancada de vantagem relativamente a Miguel Silva (Amendoeira).

Na derradeira volta, disputada na manhã de domingo, no campo de Cantanhede, Aline Marques repetiu o resultado de 47 pancadas (-7) que tinha feito na tarde de sábado (e que foi o mais baixo registado no torneio), terminando com um resultado agregado de 147 (-15).

Miguel Silva não conseguiu melhor do que 51 pancadas (-3), o que o deixou a cinco pancadas da agora detentora deste troféu.

Todavia, o “score” foi suficiente para garantir o prémio relativo ao segundo classificado.

Terceira atleta a ganhar competição

Aline Marques ganhou esta sétima edição da “Taça da Federação Portuguesa de Golfe de Pitch & Putt”, tornando-se a terceira atleta a conquistar a competição.

Com este resultado, a atleta Aline Marques igualou a em duas voltas o recorde do campo em 18 buracos. Foi o melhor resultado de sempre numa prova de 54 buracos no Campo de Golfe de Cantanhede com um agregado de -15.

A Taça FPG P&P reuniu os 15 primeiros classificados e empatados da classificação “gross” do ranking de cada uma das zonas da Liga P&P (A, B, C e D). O Clube de Golfe de Cantanhede apresentou 9 atletas, tornando-se o clube com maior representatividade.

Foram eles: Aline Marques, Daniel Mota, Joaquim Alves, Afonso Garrido, Romeu Lopes, André Ferreira, Miguel Félix, Luís Pereira e Rui Pedro Matias.