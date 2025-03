Góis: Provedora Lurdes Castanheira toma hoje posse na Misericórdia

A nova provedora da Santa Casa da Misericórdia de Góis, Lurdes Castanheira, e os restantes elementos dos órgãos sociais, tomam hoje posse, pelas 18H30, numa cerimónia que terá lugar na Capela da Misericórdia.

Lurdes Castanheira, que foi, durante dois mandatos, presidente da Assembleia Geral, passou agora a ser a provedora, substituindo no cargo José Serra. Os novos corpos sociais da Misericórdia, que vão desempenhar funções no próximo quadriénio 2025/2028, foram eleitos, recentemente, por unanimidade e aclamação.

Para a mesa administrativa, encabeçada por Lurdes Castanheira, foram ainda eleitos Ana Paula Gonçalves (vice-provedora), Maria de Fátima Pimentel (secretária) e José Neves Bandeira (tesoureiro), além dos vogais e suplentes. O presidente da Assembleia Geral passou a ser José Serra, acompanhado por Andreia Vidal (vice-presidente) e Cristina Martins (secretária). Já o Conselho Fiscal continua a ser presidido por António Dias Santos, sendo Sara Pinheiro vice-presidente e António Monteiro secretário.

Pode ler a notícia completa na edição impressa do dia 06/03/2025 do DIÁRIO AS BEIRAS