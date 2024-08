Góis em festa para mais uma concentração motard a bater recordes

As portas só abriram depois de almoço, mas a animação em Góis começou bem cedo, para cinco dias de festa. A 31.ª Concentração Internacional de Motos de Góis promete trazer ao interior da região milhares de entusiastas das duas rodas (e não só) até ao próximo domingo.

As curvas do Ceira fizeram as delícias à chegada e bem cedo se começaram a ouvir os roncares dos motores junto ao Parque de Mototurismo. Em Góis “Tá-se bem” e é por isso que todos os verões as motos regressam, em cada vez maior número. Não é, por isso, de estranhar que a organização tenha, este ano, aumentado o parque de acampamento.

O fim de semana mais animado do ano promete ser de temperaturas altas, com os termómetros a ultrapassar os 30 graus de máxima, certamente combatidas com a frescura do Ceira, mas não só.

Ler notícia completa na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS