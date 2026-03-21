Os prejuízos em vias de comunicação vão ser tema da reunião entre a CIM Região Metropolitana de Coimbra e o ministro das Infraestruturas, a 6 de abril

As situações de estradas nacionais e municipais com cortes ou condicionamentos de trânsito, na sequência das tempestades e cheias de janeiro e fevereiro, estiveram em foco durante a reunião do conselho intermunicipal da Região Metropolitana de Coimbra, que decorreu na passada quinta-feira, em Tábua.

Neste contexto, dois municípios destacam-se pelos efeitos que ainda perduram e que levaram os respetivos autarcas a intervir.

Um deles foi o presidente da Câmara de Góis, que defendeu uma intervenção rápida e urgente do Governo na Estrada Nacional (EN) 342, fechada há mais de um mês, uma questão que tem condicionado o transporte escolar de alunos dos concelhos.

A EN 342, que liga Soure a Arganil, servindo outros concelhos da região, como Condeixa-a-Nova, Lousã e Góis, está fechada desde a passagem das tempestades de janeiro e fevereiro, com o município de Góis a não ter tido qualquer resposta concreta que garanta “quando é que vai ser a feita a intervenção”, disse Rui Sampaio.

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