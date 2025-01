Góis apresenta nova marca para diferenciar destino turístico do território

O município de Góis, entre as serras da Lousã e Açor, lançou hoje uma nova marca para diferenciar o território como destino turístico, ancorada na mensagem “Aqui, estás como queres”.

“Góis começa a impor-se, na região, como um território de excelência. A forma de comunicar deste concelho, para que se continue a destacar diante da concorrência, tem de permitir desenvolver a sua personalidade única e transmitir uma mensagem que o identifique”, disse o presidente da Câmara Municipal.

Na sessão de apresentação, Rui Sampaio salientou que a nova marca turística pretende “refletir o espírito genuíno de Góis – um lugar onde o tempo abranda e a vida encontra harmonia”.

O concelho, atravessado pelo rio Ceira, “é um destino onde a natureza, a cultura e as pessoas se conectam, oferecendo a cada visitante a oportunidade de se sentir plenamente em casa, ao seu próprio ritmo”, sustentou o autarca.

“O território de Góis, inserido no Pinhal Interior, tem determinadas características, com uma parte de natureza muito pronunciada, com uma vasta área florestal, rios, praias fluviais, gastronomia, e precisa de associar estes produtos a uma marca”, defendeu.

A ideia, acrescentou, é “dar a conhecer ainda mais o território de Góis, identificando-o com uma marca arrojada diferente da que existia”, embora a imagem institucional continue a ser a Ponte Real que atravessa o rio Ceira, que é património cultural e o ex-líbris do concelho.

Segundo o presidente da Câmara, no âmbito da estratégia de promoção daquele território emergia a necessidade “de criar a marca do destino, pois além de conferir prestígio e representar a sua importância histórica, converte-se num símbolo universal, identitário e distintivo”.

“Góis é uma terra com história, alegre, com uma energia positiva e boa, cheia de cor, onde a natureza, a tradição e o território se entrelaçam com uma alma jovem e divertida. Aqui todos encontrarão o seu espaço, o seu ritmo e o bem-estar para ‘estarem como querem’”, disse Rui Sampaio para justificar a nova mensagem promocional.

O novo logótipo assenta no desenho arrojado das letras que compõem a palavra Góis, cada uma com a sua representação e cor diferente, que conta uma parte da história do concelho, no interior do distrito de Coimbra, acompanhada da mensagem “Aqui, estás como queres”.

A nova marca vai já ser apresentada na próxima semana na Feira Internacional de Turismo de Madrid, acompanhada de um filme promocional com menos de cinco minutos, com participação do ator português Quimbé.