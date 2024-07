GNR faz dois detidos e apreende vários artigos furtados

O Comando Territorial da GNR de Coimbra, através do Destacamento Territorial de Montemor-o-Velho e do Núcleo de Investigação Criminal de Montemor-o-Velho, deteve, na passada segunda-feira, “dois homens de 23 e 45 anos por furto, no concelho de Montemor-o-Velho”, anunciou ontem a força militar.

Segundo nota de imprensa enviada ao DIÁRIO AS BEIRAS, no âmbito de uma investigação pela prática de diversos furtos em interior de residência e interior de veículo, “os militares deram cumprimento a cinco mandados de busca, três domiciliárias e duas em veículos, nos concelhos de Montemor-o-Velho, Figueira da Foz e Santarém, que culminaram na detenção de dois suspeitos”.

Em declarações ao DIÁRIO AS BEIRAS, Celso Marques, comandante do Destacamento Territorial de Montemor-o-Velho, revelou que o suspeito mais velho “possui antecedentes criminais pelo mesmo tipo de crime e mantinha uma relação de proximidade com o mais novo. Eram amigos”, explicou.

Segundo o responsável, o homem de 45 anos “era conhecido pela prática de furtos em vários concelhos. Dedicava-se, quase em exclusivo, a furtos em interior de residências e viaturas”. “Fazia disso quase um modo de vida, o que estava a causar algum alarme social”, acrescentou.

Celso Marques adiantou ainda que este processo decorria “há algum tempo. De forma regular, tínhamos suspeitas que praticava furtos”, precisou.

A terminar, o capitão da GNR de Montemor-o-Velho explicou que o suspeito mais velho “foi surpreendido” aquando da detenção, revelando ainda que, em qualquer dos casos, não se registaram quaisquer incidentes.

