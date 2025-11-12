A GNR deteve na segunda-feira uma mulher de 26 anos em Cantanhede, distrito de Coimbra, por tráfico de estupefacientes, no âmbito de uma ação de patrulhamento, informou hoje o Comando Territorial de Coimbra.

Os militares abordaram uma mulher que se encontrava na via pública e que manifestou um comportamento suspeito, tendo, no decorrer da ação, sido efetuada uma revista pessoal de segurança, que permitiu confirmar que se encontrava na posse de produto estupefaciente, que levou à sua detenção em flagrante delito.

Da ação, resultou a apreensão de 43 doses de haxixe, uma dose de liamba, uma faca, uma balança de precisão, sacos herméticos utilizados no acondicionamento de doses individuais e um telemóvel.