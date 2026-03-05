Militares do Núcleo de Investigação Criminal da Guarda Nacional Republicana detiveram, hoje de madrugada, em Leiria, o suspeito de um furto numa empresa em Souselas, no concelho de Coimbra.

Na sequência de uma denúncia relacionada com um furto ocorrido no interior de uma empresa em Souselas, no dia 04, os militares da GNR localizaram e intercetaram o veículo que transportava quatro suspeitos, adiantou o Comando Territorial de Leiria, em comunicado.

Os militares conseguiram deter um homem de 33 anos, na localidade de Gândara dos Olivais, no concelho de Leiria, tendo os outros três escapado a pé, a “coberto da noite”

