diario as beiras
Coimbra

GNR detém em Leiria suspeito de furto realizado em Coimbra

05 de março de 2026 às 15 h00
0 comentário(s)
DR

Militares do Núcleo de Investigação Criminal da Guarda Nacional Republicana detiveram, hoje de madrugada, em Leiria, o suspeito de um furto numa empresa em Souselas, no concelho de Coimbra.

Na sequência de uma denúncia relacionada com um furto ocorrido no interior de uma empresa em Souselas, no dia 04, os militares da GNR localizaram e intercetaram o veículo que transportava quatro suspeitos, adiantou o Comando Territorial de Leiria, em comunicado.

Os militares conseguiram deter um homem de 33 anos, na localidade de Gândara dos Olivais, no concelho de Leiria, tendo os outros três escapado a pé, a “coberto da noite”

Pode ler mais informação na edição impressa e digital de amanhã (05/03/2026) do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

Agência Lusa

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

05 de março

Livre discorda da nomeação para o ITAP, PAN diz que coligação mantém-se "inalterada"
05 de março

Metro Mondego tem efetuado trabalhos de conservação para melhorar sistema do metrobus (com vídeo)
05 de março

Académica anuncia novo lote de bilhetes para deslocação ao terreno do Varzim
05 de março

Acidente de trabalho na conserveira Cofisa faz um morto e um ferido grave (com vídeo)

Coimbra

Coimbra
05 de março às 17h43

Livre discorda da nomeação para o ITAP, PAN diz que coligação mantém-se “inalterada”

0 comentário(s)
Coimbra
05 de março às 17h30

Metro Mondego tem efetuado trabalhos de conservação para melhorar sistema do metrobus (com vídeo)

0 comentário(s)
CoimbraNacional
05 de março às 15h14

Proteção Civil da Região de Coimbra alerta para agravamento do estado do tempo

0 comentário(s)