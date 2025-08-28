DesportoFigueira da Foz
Ginásio Figueirense de luto pela morte de José Barbosa
DR
O Ginásio Clube Figueirense está de luto pela morte de José Barbosa, anunciou hoje o clube figueirense através das redes sociais.
Na publicação, o Ginásio escreve que “com profundo pesar, assinalamos o falecimento de um dos nossos. Recebemos com enorme tristeza a notícia da partida de José Barbosa — remador, colaborador incansável e amigo leal”.
“Recordá-lo é lembrar a sua energia contagiante, a alegria constante e o bom humor que tanto nos fazia sorrir. Era impossível não apreciar a presença do Barbosa, sempre disponível, sempre genuíno”, acrescenta.
“A sua ausência deixa um vazio imensurável entre todos os que tiveram o privilégio de o conhecer e de com ele partilhar momentos inesquecíveis”, sublinha o conjunto figueirense.
A terminar a publicação, o Ginásio “endereça à sua família e aos seus entes queridos as mais sentidas condolências, com votos de força neste momento tão difícil”.