Ginásio Figueirense de luto pela morte de José Barbosa

O Ginásio Clube Figueirense está de luto pela morte de José Barbosa, anunciou hoje o clube figueirense através das redes sociais.

Na publicação, o Ginásio escreve que “com profundo pesar, assinalamos o falecimento de um dos nossos. Recebemos com enorme tristeza a notícia da partida de José Barbosa — remador, colaborador incansável e amigo leal”.