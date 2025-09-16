diario as beiras
Desporto

Ginásio de luto por filha de Galamba Marques

15 de setembro às 13 h05
0 comentário(s)

Faleceu hoje, dia 15, Maria Gabriela Senica Galamba Marques, aos 83 anos, comunicou o Ginásio Clube Figueirense. Antiga atleta era filha do antigo presidente do clube, Jorge Galamba Marques, que dá nome ao pavilhão na Figueira da Foz.

“Filha dos nossos saudosos e inesquecíveis sócios Jorge Galamba Marques e Manuela Galamba Marques, viveu uma boa parte da sua vida com uma ligação quase umbilical Ginásio”, destaca o clube nas redes sociais.

Era Sócia de Mérito do Ginásio desde 2001, foi campeã nacional de ténis de mesa em 1959 e, para além do ténis de mesa, praticou ainda natação no clube.

“O seu corpo encontra-se no Centro Funerário Oliveira, a partir das 10H30 de terça-feira, dia 16 de setembro, saindo pelas 13H45, para o Complexo Funerário da Figueira da Foz”, acrescenta a publicação.

Autoria de:

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

15 de setembro

Novo sistema de acesso a cirurgias deve entrar em funcionamento em novembro
15 de setembro

Acidente sem feridos interrompeu o IP3 em Souselas
15 de setembro

Ginásio de luto por filha de Galamba Marques
15 de setembro

Acidente/Elevador: Fidelidade cria comissão independente para acompanhar indemnizações

Desporto

Desporto
15 de setembro às 13h05

Ginásio de luto por filha de Galamba Marques

0 comentário(s)
Desporto
15 de setembro às 10h48

O. Hospital e Naval 1893 vencem no Campeonato de Portugal

0 comentário(s)
Desporto
14 de setembro às 13h07

Portugal bate Suíça e termina em quinto na Liga Europeia de futebol de praia

0 comentário(s)