Faleceu hoje, dia 15, Maria Gabriela Senica Galamba Marques, aos 83 anos, comunicou o Ginásio Clube Figueirense. Antiga atleta era filha do antigo presidente do clube, Jorge Galamba Marques, que dá nome ao pavilhão na Figueira da Foz.

“Filha dos nossos saudosos e inesquecíveis sócios Jorge Galamba Marques e Manuela Galamba Marques, viveu uma boa parte da sua vida com uma ligação quase umbilical Ginásio”, destaca o clube nas redes sociais.

Era Sócia de Mérito do Ginásio desde 2001, foi campeã nacional de ténis de mesa em 1959 e, para além do ténis de mesa, praticou ainda natação no clube.

“O seu corpo encontra-se no Centro Funerário Oliveira, a partir das 10H30 de terça-feira, dia 16 de setembro, saindo pelas 13H45, para o Complexo Funerário da Figueira da Foz”, acrescenta a publicação.