Defesa esquerdo Kaká renova com a Académica

Jornalista Licenciado em Comunicação Social, no ramo Jornalismo e Imprensa, pela Escola Superior de Educação de Coimbra. Exerce...

O defesa esquerdo Kaká vai continuar a representar a Académica na próxima temporada. Segundo o clube em comunicado, a Académica de Coimbra informa que chegou a acordo com Káká para a renovação do vínculo contratual”.

“O lateral esquerdo, de 33 anos, continuará assim a representar a Briosa na próxima temporada, dando sequência ao percurso consistente e de enorme compromisso demonstrado ao longo da última época”, acrescenta a Briosa.

Na época 2025/26, Káká realizou 30 jogos ao serviço da Académica, tendo apontado 1 golo e somado 3 assistências, números que refletem a sua importância no equilíbrio e dinâmica da equipa.

“A experiência, entrega e identificação com os valores do clube fizeram de Káká uma peça importante dentro e fora de campo, contribuindo de forma relevante para o percurso da equipa ao longo da temporada”, precisa o docuemnto.