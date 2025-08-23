Gesto solidário da Briosa merece visita do presidente de Cabo Verde

O Presidente da República de Cabo Verde, José Maria Neves, e a primeira-dama cabo-verdiana, Débora Katisa Carvalho, estiveram ontem presentes, no Estádio Cidade de Coimbra (ECC), numa cerimónia solidária promovida pela Associação Académica de Coimbra – Organismo Autónoma de Futebol (AAC-OAF) que teve como principal objetivo a entrega dos bens recolhidos para apoiar as famílias cabo-verdianas afetadas pelas recentes inundações que assolaram a ilha de São Vicente.

Na madrugada do dia 12 de agosto, uma tempestade abateu-se sobre a ilha de São Vicente provocando, pelo menos, oito mortos, muitos desalojados e muitos estragos. Segundo o Instituto de Meteorologia de Cabo Verde, naquela madrugada, em poucas horas, choveu mais do que num ano inteiro na ilha.

Por essa razão, Briosa, Câmara Municipal, Universidade de Coimbra e outras entidades conimbricenses com ligação aos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP) juntaram-se e promoveram uma campanha de recolha de bens essenciais para apoiar as populações afetadas pelas inundações nas ilhas de São Vicente e Santo Antão, em Cabo Verde. Foram recolhidos, em diversos pontos da cidade, alimentos não perecíveis, produtos de higiene pessoal, roupa, calçado, água, utensílios de cozinha, roupa de cama e brinquedos.

“Tivemos essas chuvas torrenciais, mas percebemos que tínhamos em Portugal uma grande onda de amizade e solidariedade com Cabo Verde e isto toca-nos profundamente. É um momento de enorme afeto e queria aqui destacar este contributo da cidade de Coimbra. Sei que a alma Coimbrã é uma alma grande”, afirmou o presidente cabo-verdiano ontem na sala de imprensa do ECC. “Os estragos são enormes. Eu visitei a ilha e fiquei triste com as mortes, com os desalojados e com o nível de destruição. A cidade [São Vicente] está a reerguer-se com uma grande serenidade e engajamento cívico e isso tocou-me profundamente”, referiu o governante.

