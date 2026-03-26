Quase cinco séculos depois da viagem do explorador e escritor montemorense, Fernão Mendes Pinto, ter ligado Portugal ao Japão, Montemor-o-Velho volta a cruzar caminhos com aquele país, reforçando a sua dimensão internacional numa visita oficial à cidade de Hiji, realizada nos dias 19 e 20 de março. O momento assinalou a geminação entre os dois territórios.

De acordo com o município de Montemor-o-Velho, “a deslocação marcou um novo momento na relação institucional entre Montemor-o-Velho e Hiji, assente na cooperação, no diálogo intercultural e na valorização de uma herança histórica comum, reforçada no âmbito do protocolo de geminação celebrado no contexto da participação na Exposição Internacional de Osaka 2025”.

O município esteve representado pela vice-presidente da Câmara Municipal, Ana Maria Ribeiro, e pelo chefe de gabinete do presidente da Câmara Municipal, Nuno Santa Rita, tendo a comitiva sido recebida pelo presidente da Câmara Municipal de Hiji, Tetsuya Abe, e pelo Embaixador de Portugal no Japão, Gilberto Jerónimo.

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