diario as beiras
Coimbra

Futuro hospital no Coimbra iParque será empreendimento “disruptor”

23 de setembro às 08 h41
DB/Foto de Ana Catarina Ferreira

A unidade hospitalar que está a ser construída no iParque, em Antanhol, traduz uma “visão hospitalar ostensivamente diferente” e quer cumprir a missão de “responder e liderar o futuro”, disse Miguel Dias Pedro, administrador da BBT.

O hospital foi apresentado ontem numa sessão que se realizou via streaming, ligando Lisboa a Beja, Coimbra e Leiria – cidades onde a BBT Investimentos, proprietária da rede hospitalar Sanfil Medicina, das unidades de cuidados assistenciais GEHC e de outros interesses na área imobiliária, tem projetos em curso.

A partir da sede da Sanfil, no iParque, Miguel Dias Pedro afirmou que “a nova unidade de Coimbra é diferente, por estar inserida num ambiente de ciência e inovação, centrada em desenvolver pela ciência e com soluções para cuidar”.

Trata-se, de acordo com o responsável, de um empreendimento disruptor por ser construído no iParque, um local onde” se encontra a simbiose entre ciência, tecnologia, natureza e tranquilidade”, e por o grupo ter decidido separar, “de forma consciente e com risco”, serviços que tradicionalmente estão concentrados num só edifício.

Pode ler a notícia completa na edição impressa e digital de hoje (23/09/2025) do DIÁRIO AS BEIRAS

Patrícia Cruz Almeida

