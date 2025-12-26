diario as beiras
Futsal: Seleção sub-15 disputa torneio nacional

26 de dezembro de 2025 às 12 h56
Equipa da AF Coimbra entra amanhã em ação, às 11H45, frente à AF Setúbal. Depois, tem ainda de defrontar as seleções de Castelo Branco, Porto e Lisboa. Os jogos disputam-se em Trancoso

Está tudo a postos para o arranque de mais um TIA – Torneio Interassociações, no escalão sub-15, em futsal masculinos. A competição começa já hoje, no distrito da Guarda, e a seleção da AF Coimbra tem amanhã o seu primeiro jogo.

Sob a direção técnica do selecionador distrital Luís Antunes (“Pichel”), o processo de seleção dos 12 eleitos desenvolveu-se a partir de 20 de outubro, então com um total de 45 jogadores escolhidos. Desde então, realizaram-se 16 treinos de conjunto, “sempre em colaboração com os clubes, que são a base do trabalho de formação”, como acentua “Pichel”.

Cabe dizer que Coimbra tem apenas uma equipa nas competições nacionais – o São João, já apurado para a 2.ª fase do campeonato sub-15, que dá cinco atletas à seleção. Há, depois, o campeonato distrital com 15 equipas, em duas séries. Estão representados clubes de nove concelhos: Arganil, Condeixa-a-Nova, Coimbra (3), Figueira da Foz (3), Lousã, Mira, Miranda do Corvo (2), Penacova, Soure (2).

Paulo Marques

