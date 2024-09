Futebol: União 1919 contrata Marinho

O antigo treinador de Naval, Vigor e Peniche, Marinho Serpa, é o novo homem do leme no União 1919, do Campeonato de Portugal.

Marinho Serpa, de 44 anos, terminou precocemente a carreira de futebolista e iniciou a de treinador nas camadas jovens da Académica/OAF. Seguiram-se passagens pela formação da Académica/OAF, Naval, Casaense, Vigor, Alcains e, mais recentemente, Peniche, de onde é natural, onde foi coordenador geral do Peniche nas últimas três épocas.

“É um enorme orgulho assumir o comando técnico o União de Coimbra, onde iniciei a minha carreira de treinador”, referiu.

O treinador afirmou ainda que “é uma grande honra aceitar este convite” e prometeu tudo fazer para “corresponder às expectativas de todos”.

“Vamos jogar bem, com dedicação e compromisso, e lutar pela vitória em cada jogo!”, prometeu.

O técnico começou ontem a trabalhar e estreia-se no banco este domingo (11H00) em Lagoa, para a 2.ª eliminatória da Taça de Portugal.