Futebol: S. João de Ver para crer… na reviravolta na Liga 3

Há três jogos sem vencer, depois de um empate (2-2) frente à Académica e duas derrotas consecutivas, contra Caldas (2-1) e 1.º Dezembro (2-0), o O. Hospital atravessa uma das piores fases da temporada, igualando um período vivido em finais de setembro e inícios de outubro.

Uma vitória pode mudar tudo e vinha mesmo a calhar, em vésperas das derradeiras e exigentes quatro jornadas da 1.ª fase do campeonato, frente a Belenenses (4.º), Lusitânia dos Açores (10.º), Sp. Covilhã (8.º) e Atlético (1.º).

Mas do outro lado não está um advérsário fácil. O S. João de Ver é 8.º da Série A da Liga 3, curiosamente com menos um ponto conquistado que o O. Hospital, que é 9.º na Série B, mas que tem apenas uma derrota nos últimos cinco jogos.

Sem deslumbrar, a turma do concelho de Santa Maria da Feira tem um plantel experiente, com algumas caras bem conhecidas dos adeptos da região, como o lateral esquerdo Ruca, que passou pela Académica em 2023, o médio André Claro, que jogou em Coimbra em 2019/2020, ou ainda o goleador brasileiro João Victor, que fez seis golos em Coimbra na última época e já leva nove esta temporada.

