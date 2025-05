Futebol: Rui Sá Frias é candidato à Académica-OAF

Rui Sá Frias, que exerceu o cargo de vice-presidente da direção da Académica–OAF nos últimos três anos, anunciou ontem a candidatura à presidência, cujas eleições estão marcadas para 1 de junho.

A apresentação ocorreu num dos restaurantes do Parque Verde do Mondego, reunindo cerca de uma centena de apoiantes.

A lista “Seremos de Novo Briosa” conta com o advogado Manuel Rebanda como candidato à presidência da Assembleia Geral; António Pedro Pinto Monteiro, também advogado e docente, para o Conselho Geral; Ricardo Roque, ex-presidente da AAC–OAF e atual presidente da Assembleia Geral da Associação de Antigos Estudantes em Lisboa, como primeiro subscritor ao Conselho Académico; e Margarida Mano, economista, docente e ex-ministra da Educação e Ciência; como Provedora do Sócio.

Pode ler a notícia completa na edição impressa e digital do DIÁRIO AS BEIRAS