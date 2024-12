Futebol: Presidente do clube pressiona SAD para resolver atrasos no O. Hospital

O Futebol Clube Oliveira do Hospital (FCOH), clube, confirmou ontem que “o atraso pontual de pagamento dos ordenados novembro e a falha no almoço de segunda-feira são factos verdadeiros” e promete tudo fazer junto da SAD para que os problemas sejam resolvidos.

Mário Brito, presidente do FCOH, admite que “no seguimento das notícias vindas a público sobre o Futebol Clube Oliveira do Hospital – SAD, em que uma refere que os jogadores se recusaram a treinar na segunda-feira, por motivo de salários em atraso e outra em que havia falta de alimentação de alguns jogadores, o FCOH (clube) acedeu a reunir com os capitães de equipa e equipa técnica, a fim de apurar a veracidade de tais notícias”.

Depois de ouvir jogadores e equipa técnica, Mário Brito “manifestou a sua solidariedade com os intervenientes no que se refere ao atraso pontual de cerca de 7 dias do pagamento dos ordenados de novembro, comprometendo-se em pressionar a FCOH-SAD na resolução breve do problema”.

