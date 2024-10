Futebol: O. Hospital marca nos descontos e vence Atlético (3-2)

Um final frenético, que contou com dois golos nos descontos, deu ao O. Hospital a segunda vitória da série B da Liga 3. O jogo foi disputado esta manhã, em Tábua.

Duarte Henriques abriu o ativo, para o Atlético, aos 34′, na sequência de um canto, naquela que foi a única jogada de perigo dos lisboetas junto da baliza oliveirense na 1.ª parte.

Ainda antes do intervalo, o defesa Bruno Almeida, do Atlético, viu dois amarelos em cerca de cin co minutos e deixou a sua equipa a jogar com 10.

Na 2.ª parte, o O. Hospital entrou com vontade de mudar o rumo do jogo e virou o resultado, com golos de Eduardo Souza, aos 46′, e de Guilherme Neiva, aos 56′.

Reagiu o Atlético, que era o 2.º classificado à partida para este jogo. A pressão constante dos visitantes veio a dar resultados à passagem do minuto 90′, com o golo do empate, por Elias Franco, muito festejado pelos adeptos que viajaram desde Lisboa.

Só que o O. Hospital não se deixou abater e, em cima dos cinco minutos de compensação, conquistou o golo do triunfo, pelo ponta de lança Diogo Grácio.