Conimbricense Vítor Bruno é o novo treinador dos belgas do Anderlecht

O conimbricense Vítor Bruno é o novo treinador do Anderlecht, anunciou hoje o clube da Liga belga, que destacou o futebol “moderno, atrativo e dominante” preconizado pelo ex-técnico do FC Porto.

Sem clube desde que abandonou os ‘dragões’, em janeiro de 2025, o luso de 43 anos assinou um contrato de duas épocas com os belgas.

Esta será a primeira experiência internacional de Vítor Bruno como treinador principal, na qual será coadjuvado por Vítor Gouveia e Nuno Piloto, “que faziam parte do staff do FC Porto”, e por Jérémy Taravel, que se mantém como adjunto.

Da equipa técnica do português farão ainda parte os compatriotas Pedro Oliveira (preparador físico) e Luís Ferreira (treinador de guarda-redes).

“Ao eleger Vítor Bruno, o Anderlecht escolheu um treinador principal que preconiza um futebol moderno, atrativo e dominante. Tem igualmente reputação pela sua exigência, mentalidade ganhadora e ética de trabalho”, realçou o diretor desportivo do clube belga, citado em comunicado.

Antoine Sibierski destacou ainda o facto de o treinador luso ter experiência num “clube de grande nível europeu” e de apostar em “jovens talentos vindos da formação”.

Promovido em junho de 2024 como sucessor de Sérgio Conceição, com quem trabalhou 12 anos, mas com quem teve uma rutura laboral ao fim de sete temporadas no FC Porto, Vítor Bruno abandonou os ‘dragões’ após uma série de maus resultados na época 2024/25.

Bruno trabalhava no FC Porto desde 2017/18, tendo sido adjunto de Sérgio Conceição até 2023/24, antes de assumir de forma polémica a sucessão do antigo internacional português.

Antes, essa dupla passou por Olhanense (2012/13), Académica (2013/14), Sporting de Braga (2014/15), Vitória de Guimarães (2015/16) e os franceses do Nantes (2016/17).

No seu comunicado, o Anderlecht menciona essa parceria bem-sucedida com Conceição, nomeadamente a conquista de três títulos de campeão português pelo FC Porto.

A estreia de Vítor Bruno nas funções de adjunto aconteceu em 2009, nos angolanos do 1.º de Agosto, acompanhado pelo seu pai, Vítor Manuel, seguindo-se experiências junto de Augusto Inácio na já extinta Naval 1.º de Maio (2009/10) e no Leixões (2010/11).