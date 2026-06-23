Desporto

Portugal goleia Uzbequistão e Cristiano Ronaldo faz história

23 de junho de 2026 às 20 h02
Cristiano Ronaldo marcou aos 6 e 39 minutos | Fotografia: Seleções de Portugal
MO // Agência Lusa
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MO // Agência Lusa

A seleção portuguesa de futebol isolou-se hoje provisoriamente no primeiro lugar do Grupo K do Mundial2026, ao golear por 5-0 o Uzbequistão, em jogo da segunda jornada, disputado em Houston, nos Estados Unidos.

Depois do empate 1-1 diante da República Democrática do Congo na estreia, Portugal garantiu o triunfo com um ‘bis’ de Cristiano Ronaldo (06 e 39 minutos) – que se tornou o primeiro jogador da história a marcar em seis Mundiais e o melhor marcador luso em fases finais da competição, com 10 golos -, um golo de Nuno Mendes (17), um autogolo do guarda-redes Abduvohid Nematov (60) e um tento de Rafael Leão (87).

A equipa das ‘quinas’ soma quatro pontos, mais um do que a Colômbia, que a partir das 03:00 (hora em Lisboa) de quarta-feira defronta os congoleses, terceiros, com um, enquanto os uzbeques seguem em último, sem qualquer ponto.

|Mais informação na edição de amanhã do DIÁRIO AS BEIRAS

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