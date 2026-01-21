diario as beiras
Futebol: Marialvas firma acordo para a SAD

21 de janeiro de 2026 às 10 h01
DB/Ana Catarina Ferreira

O auditório da Biblioteca Municipal de Cantanhede recebe amanhã mais uma assembleia geral determinante para o futuro do Marialvas. Aprovada, por unanimidade, a constituição de uma Sociedade Anónima Desportiva para a gestão (SAD) do futebol do clube, na passada semana, agora os sócios são chamados a aprovar os contornos da sua constituição.

A partir das 20H30 arranca a reunião com ponto único na agenda: “Apresentação, discussão e votação do protocolo a celebrar com o parceiro para a constituição da Sociedade Desportiva”.

Ao DIÁRIO AS BEIRAS o presidente do clube admite que “o parceiro poderá estar presente” e que em cima da mesa estão todos os contornos do acordo como “as percentagens” de cada uma das partes – clube e investidor.

Segundo o responsável dos marialvinos, os sócios estão ao lado do clube na decisão: “Não colocaram qualquer objeção porque reconhecem que este é um acordo muito mais factual e concreto [que o anterior] e toda a gente concorda que este é o caminho para a estabilidade do Marialvas. Por isso foi aprovado por unanimidade”.

Autoria de:

Bruno Gonçalves

