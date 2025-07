Futebol: Marialvas com reforços a chegar para atacar o CP

O regresso do Marialvas às competições nacionais está a ser preparado com toda a atenção. O clube já conta com duas semanas de trabalho para preparar a temporada 2025/2026 e, a um mês da estreia, vai recebendo reforços.

Desde a apresentação do novo treinador, João Pedro Duarte, a 1 de julho, têm-se sucedido os anúncios de renovações e contratações.

Os “centrais” João Tiago (de 22 anos) e Simão Fernandes (26), o lateral João Vagos (21) e o médio Paulo Matos (26) são, para já, os nomes com contrato renovado para a próxima temporada.

No capítulo das aquisições deram entrada, até ao momento, dois jogadores. O médio de 24 anos de idade, Deven Monteiro, chegou do Mirandela, igualmente do Campeonato de Portugal, e André Santos, defesa, de 24 anos, está de regresso a casa após duas temporadas no Lusitano de Évora.

Pode ler a notícia completa na edição impressas e digital do dia 16/07/2025 do DIÁRIO AS BEIRAS