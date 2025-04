Futebol: Festa da subida do Eirense à Divisão de Elite

O Eirense está de regresso ao principal escalão (Divisão de Elite) da Associação de Futebol de Coimbra (AFC). O clube de Eiras ganhou por 3-0 no reduto do Águias e beneficiou da derrota do Mocidade para garantir já nesta jornada a subida de divisão.

Os golos de Azevedo (2) e Luís (1) garantiram este marco importante na história do clube. No final do jogo, a presidente do Eirense, Catarina Crisóstomo, não podia estar mais feliz.

“É difícil encontrar as palavras para descrever o que esta subida significa. É um sentimento de alegria que só é possível graças a um grupo que deixou tudo em campo jornada após jornada. É um prazer regressar ao topo do futebol distrital”, disse ao DIÁRIO AS BEIRAS.

