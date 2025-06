Futebol feminino: Navegadoras querem chegar a bom porto na elite europeia

“Estamos com muita ambição. Queremos muito fazer aquilo que ainda não foi feito”. Fazer o que ainda não foi feito é…ficar num dos dois primeiros lugares do grupo B e alcançar os “quartos” do Campeonato Europeu de Futebol de Feminino.

Foi com ambição que o selecionador nacional, Francisco Neto, falou aos jornalistas antes da partida a Suíça, país que acolhe a fase final da competição entre 2 e 27 de julho.

O técnico, natural de Mortágua, tem sido o “comandante” luso nos feitos mais importantes do futebol feminino nacional (estreia no Campeonato do Mundo-2023, três apuramentos para fases finais de Europeus-2017, 2022 e 2025).

Agora, o foco está em ultrapassar o difícil grupo B, que tem, para além das navegadoras portuguesas, Espanha, Itália e Bélgica.

