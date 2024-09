Futebol: Cadima renovado aposta na manutenção

“Nesta fase, de transição, os nossos objetivos passam por garantir a manutenção na 2.ª Divisão para pensar, na época seguinte, numa abordagem diferente”, admitiu, ao DIÁRIO AS BEIRAS, o novo treinador, Serafim Ventura.

O técnico, de 38 anos, que regressa a Portugal depois de uma experiência no futebol da Finlândia, estreia-se no futebol feminino mas faz, para já, um balanço muito positivo.

“São formas diferentes de abordar, mas é uma questão de adaptação mútua e estamos a entender-nos lindamente”, garante. “As ideias de jogo estão a ser absorvidas e vamos a Amora, este sábado, já em busca dos primeiros três pontos”, acrescenta o treinador.

Esta temporada o Cadima ficou inserido na zona Sul da 2.ª Divisão, por isso terá pela frente um antigo campeão nacional, o Futebol Benfica, e as equipas “B” de Sporting e Benfica, por exemplo.

“É um modelo complicado, porque vamos ter uma 1.ª fase, mas queremos garantir os quatro primeiros lugares para termos menos pressão na 2.ª fase e não termos de ir atrás do prejuízo”, acrescenta o treinador.

Plantel curto

Em relação à temporada passada, o Cadima teve algumas alterações no plantel.

“O plantel está curto ainda, com 18 atletas, mas estamos em conversações com duas atletas, temos três a recuperar de lesões e pode haver novidades em breve”, afirma Serafim Ventura.

Pode ler a notícia completa na edição impressa e digital do dia 11/09/2024 do DIÁRIO AS BEIRAS