Futebol: Académica e O. Hospital medem forças em Tábua com foco na primeira vitória

O Estádio Municipal de Tábua, casa emprestada do O. Hospital na Liga 3, recebe, pela terceira vez, um embate entre o conjunto serrano e a Académica. O dérbi recente do distrito de Coimbra, que em Tábua terminou sempre empatado (1-1 na época transata e 2-2 há duas épocas).

E foi na senda do empate que O. Hospital e Académica iniciaram a série B da Liga 3. Se a formação azul e branca soma um ponto no único jogo disputado (o duelo da 1.ª jornada foi adiado), os estudantes registam duas igualdades e, por isso, somam dois pontos.

É com vontade de conquistar o primeiro triunfo que o treinador da Briosa, Pedro Machado, regressa a Tábua, para defrontar a equipa que orientou na última época. “É um jogo contra uma equipa que me diz alguma coisa. É um clube e uma cidade que gostei muito”, reconheceu o treinador.

Apesar das boas relações, o foco dentro de campo é claro: somar os três pontos. “Vamos procurar a vitória, tal como fizemos nos Açores e com o Sp. Covilhã. Estamos tranquilos e vamos em busca da vitória”, garantiu.

Depois de dois empates, e quatro golos sofridos em dois jogos, alguns de forma semelhante, o técnico assumiu que a situação “preocupa”, tendo recordado que, no passado, as equipas que orientou eram das “que menos golos sofriam”. “Custa sofrer golos, mas sentimos um crescimento da equipa esta semana”, contou.

Correr atrás do resultado (nos dois encontros, a Briosa nunca esteve em vantagem) condiciona, mas, também, mostra a atitude da equipa, aspeto ressalvado por Pedro Machado. “É importante realçar a atitude da equipa após o golo. Isso dá-nos garantias”, frisou.

