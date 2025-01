Futebol: A força da estabilidade e a precariedade das mudanças

O futebol é uma “ciência” de poucas certezas mas não é preciso procurar muito para comprovar que, por vezes, basta mudar um ingrediente para estragar uma receita de sucesso.

União 1919 e Marialvas pareciam apostadas na continuidade, mantendo o treinador e fazendo alguns retoques no plantel – mais no Marialvas, fruto da subida – mas houve um volte-face inesperado em Coimbra.

João Pedro Duarte, jovem técnico que tinha conduzido o União 1919 ao Campeonato de Portugal e garantido a manutenção saiu ainda antes do começo da pré-época para reforçar a equipa técnica do Gil Vicente na 1.ª Liga. Foi a primeira mudança técnica no União 1919.

Pode ler a notícia completa na edição impressa do dia 09/01/2024 do DIÁRIO AS BEIRAS