diario as beiras
Desporto

Futebol: A estreia de sonho de Alex Matos que valeu o apuramento

02 de setembro às 08 h43
0 comentário(s)
DB/Foto de Ana Catarina Ferreira

Só faltou o golo para que tudo fosse perfeito no jogo de estreia, mas não foi por falta de tentativa. O brasileiro Alex Matos entrou na 2.ª parte e mudou o jogo, a favor do Marialvas, e acabou por ser escolhido como o melhor em campo para o Canal 11.

Horas depois do jogo que valeu o apuramento para a próxima ronda da Taça de Portugal, o brasileiro Alex Matos contou ao DIÁRIO AS BEIRAS as emoções pessoais e do restante plantel.

O jogador, de 23 anos, mostra-se “muito feliz, principalmente pelo apuramento e pela partida que a equipa fez”.

Foi o primeiro jogo em continente europeu do brasileiro que teve formação no cruzeiro e não esconde o orgulho pela “estreia feliz”. “Pude mostrar ao que vim”, acrescenta o jogador que foi eleito como melhor em campo pela televisão da Federação Portuguesa de Futebol.

“Fiquei muito contente com a notícia. Não esperava”, admite.

Pode ler a notícia completa na edição impressa e digital do dia 02/09/2025 do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

Bruno Gonçalves

