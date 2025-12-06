diario as beiras
CIM Região de Coimbra

“Fundos europeus devem aumentar o rendimento das pessoas”

06 de dezembro de 2025 às 13 h19
Foto de Pedro Filipe Ramos

Portugal investiu cerca de 180 mil milhões de euros em fundos europeus nas últimas três décadas, mas a convergência com a média da União Europeia continua lenta: o país regista 82% do PIB per capita europeu, apenas mais um ponto percentual do que há 30 anos.
O alerta foi deixado pelo ministro da Economia e Coesão Territorial, Castro Almeida, durante a cerimónia de entrega dos Prémios dos Fundos Europeus, que decorreu ontem no Convento São Francisco.
Na intervenção, o governante sublinhou que “os fundos são um instrumento para melhorar o rendimento das pessoas” e que o país deve “passar da fase das infraestruturas para a fase da valorização do rendimento”.
Recordando que, entre 1985 e 1995, Portugal aproximou-se 12 pontos percentuais da média europeia, Castro Almeida reforçou que é possível acelerar o crescimento económico e a competitividade, desde que “os investimentos sejam bem planeados e focados em resultados concretos para as famílias e as empresas”.

(Texto completo na edição impressa e digital do Diário As Beiras)  

Autoria de:

Patrícia Cruz Almeida

