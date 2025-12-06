Portugal investiu cerca de 180 mil milhões de euros em fundos europeus nas últimas três décadas, mas a convergência com a média da União Europeia continua lenta: o país regista 82% do PIB per capita europeu, apenas mais um ponto percentual do que há 30 anos.

O alerta foi deixado pelo ministro da Economia e Coesão Territorial, Castro Almeida, durante a cerimónia de entrega dos Prémios dos Fundos Europeus, que decorreu ontem no Convento São Francisco.

Na intervenção, o governante sublinhou que “os fundos são um instrumento para melhorar o rendimento das pessoas” e que o país deve “passar da fase das infraestruturas para a fase da valorização do rendimento”.

Recordando que, entre 1985 e 1995, Portugal aproximou-se 12 pontos percentuais da média europeia, Castro Almeida reforçou que é possível acelerar o crescimento económico e a competitividade, desde que “os investimentos sejam bem planeados e focados em resultados concretos para as famílias e as empresas”.

