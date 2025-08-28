Francisco de Jesus Marques faleceu no hospital após acidente em Cantanhede

Francisco de Jesus Marques, de 46 anos, acabou por falecer já no hospital, durante a noite de ontem, após ter sido transportado com ferimentos graves para os Hospitais da Universidade de Coimbra, na sequência de uma colisão entre um veículo ligeiro de passageiros e um ligeiro de mercadorias na N234, à saída de Cantanhede

A informação foi confirmada ao DIÁRIO AS BEIRAS por Pedro Cardoso, presidente da Inova – Empresa de Desenvolvimento Económico Social Cantanhede, local onde trabalhava a vítima.

Ao DIÁRIO AS BEIRAS, Pedro Cardoso disse que “era residente em S- Caetano e deixa esposa e dois filhos menores”.

“O acidente aconteceu quando estava a sair do trabalho e foi abalroado por outra viatura. Foi algo trágico”, sublinhou Pedro Cardoso.

De acordo com o 2.º comandante dos Bombeiros de Cantanhede, Nuno Figueiredo, o alerta deu-se por volta das 02H13 de quarta-feira, numa rotunda junto a uma loja de motas.

“Foi uma colisão lateral que provocou o encarceramento do homem. Procedemos a algumas medidas para a retirada da vítima, que posteriormente foi transportada para os Hospitais da Universidade de Coimbra (HUC)”, disse.

INOVA de luto

Já a empresa INOVA recorreu às redes sociais para deixar uma note de pesar pela perda do seu funcionário.

De acordo com a publicação, “a INOVA-EM manifesta o seu mais profundo pesar pelo falecimento do colaborador Francisco de Jesus Marques, afeto à equipa de Resíduos Urbanos”.

“Neste momento de dor, endereçamos à família, amigos e colegas as nossas sentidas condolências, solidarizando-nos com todos aqueles que com ele partilharam o dia a dia”, acrescenta a empresa.

“A partida prematura do Francisco deixa uma marca de tristeza em toda a equipa da INOVA-EM, que recordará a sua dedicação, profissionalismo e companheirismo”, sublinha.