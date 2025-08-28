diario as beiras
Francisco de Jesus Marques faleceu no hospital após acidente em Cantanhede

28 de agosto às 12 h16
Francisco de Jesus Marques, de 46 anos, acabou por falecer já no hospital, durante a noite de ontem, após ter sido transportado com ferimentos graves para os Hospitais da Universidade de Coimbra, na sequência de uma colisão entre um veículo ligeiro de passageiros e um ligeiro de mercadorias na N234, à saída de Cantanhede

A informação foi confirmada ao DIÁRIO AS BEIRAS por Pedro Cardoso, presidente da Inova – Empresa de Desenvolvimento Económico Social Cantanhede, local onde trabalhava a vítima.

Ao DIÁRIO AS BEIRAS, Pedro Cardoso disse que “era residente em S- Caetano e deixa esposa e dois filhos menores”.

“O acidente aconteceu quando estava a sair do trabalho e foi abalroado por outra viatura. Foi algo trágico”, sublinhou Pedro Cardoso.

De acordo com o 2.º comandante dos Bombeiros de Cantanhede, Nuno Figueiredo, o alerta deu-se por volta das 02H13 de quarta-feira, numa rotunda junto a uma loja de motas.

“Foi uma colisão lateral que provocou o encarceramento do homem. Procedemos a algumas medidas para a retirada da vítima, que posteriormente foi transportada para os Hospitais da Universidade de Coimbra (HUC)”, disse.

INOVA de luto

Já a empresa INOVA recorreu às redes sociais para deixar uma note de pesar pela perda do seu funcionário.

De acordo com a publicação, “a INOVA-EM manifesta o seu mais profundo pesar pelo falecimento do colaborador Francisco de Jesus Marques, afeto à equipa de Resíduos Urbanos”.

“Neste momento de dor, endereçamos à família, amigos e colegas as nossas sentidas condolências, solidarizando-nos com todos aqueles que com ele partilharam o dia a dia”, acrescenta a empresa.

“A partida prematura do Francisco deixa uma marca de tristeza em toda a equipa da INOVA-EM, que recordará a sua dedicação, profissionalismo e companheirismo”, sublinha.

